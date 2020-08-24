بكادر طبي مميز.. «النور التخصصي» يخدم نص مليون حاله

كشف مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور وائل بن حسين الميمني أن المستشفى استقبل 422059 حالة خلال عام 1441هـ .

وتنوعت مابين عيادات وطواريء ومركز الأسنان ومركز السكر ومركز التأهيل ومركز القلب ومركز الكلى وضغط الدم ومركز العيون والغسيل الكلوي.

مبيناً بأن المستشفى يعد الأكثر استقبالاً للحالات لتنوع تخصصاتها وخدمتها على مستوى مستشفيات المنطقة.

مشيراً بأن المستشفى خصص كمركز لاستقبال حالات كورونا منذ بداية جائحة كورونا وتماشياً مع الإحترازات اللازمةوتوجيهات وزارة الصحة تم تفعيل العيادات الإفتراضية والتي بلغ عدد الحالات (15605 ) حالة بالإضافة للمشورة الدوائية والتي بلغ عددها (299 ) مشورة

وخدمة توصيل الأدوية والتي بلغ عددها (5010 ) وصفة دوائية تم إيصالها.

مؤكداً بأن عدد الحالات التي راجعت قسم العيادات 103743حالة، وعدد الحالات بقسم الطوارئ 139973 حالة.

كما بلغ عدد الحالات بقسم الأشعة 161587حالة بينما بلغ إجمالي العمليات 6535عملية، وإجمالي عدد العينات المخبرية 466460عينة كما بلغت عدد الوصفات الصيدلانية 308457 وصفة.

مفيداً بأن المستشفى مدعوم بكادر طبي متخصص وأجهزة طبية حديثة مستخدمة في جميع الأقسام.

وأضاف أن المستشفى يتبع نظام فرز حالات الطوارئ وتقسيمها بأسلوب ومبدأ علمي، ووفق معايير طبية معينة لسرعة تنظيم العمل الإسعافي بتولية الفريق الطبي الإهتمام بالمرضى الأكثر خطورة والأشد حاجة للعلاج.

وأعرب الدكتور “الميمني” عن تقديره لممثلي الخدمات الصحية والإدارية على جهودهم المسخرة لخدمة المرضى.

يُذكر أن مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة يضم كادراً سعودياً مميزاً بهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي المستشفى.