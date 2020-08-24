بدء العمل في العيادات الافتراضية بـ”صحة القنفذة”

أعلنت “صحة القنفذة” عن بدء العمل في العيادات الافتراضية حيث جهزت العيادات بالاحتياجات اللازمة لتتكمن من تنفيذ الخدمة المطلوبة.

وتهدف هذه العيادات إلى تعزيز التواصل مع المستفيدين من الخدمة والوصول إليهم بشكل أسرع وتقديم الخدمات العلاجية وفق المنصة الوطنية للطب الافتراضي “اناة” والتي تساهم وبشكل كبير في تقليل الزيارات للمستشفيات وتقليل قوائم الانتظار لتخلق بيئة مناسبة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة وضمن اشتراطات مكافحة العدوى في المنشآت.

وأبانت “صحة القنفذة”، أنه تم تدريب جميع الكادر الطبي المعني بالتواصل مع المرضى.

وبدأ العمل في العيادات الافتراضية في مستشفى القنفذة العام في عدد من التخصصات الطبية شملت (طب أعصاب الأطفال، الطب النفسي، عيادة الباطنية، عيادة الأطفال)

وكذلك تم العمل في العيادات الافتراضية في مستشفى المظيلف العام في التخصصات التالية (الأطفال، الباطنية)، وأيضًا في مستشفى ثريبان في (عيادة الأطفال) حيث تتم متابعة الحالات من قبل الإستشاريين والأخصائيين وتقديم الخدمات الصحية لهم عن طريق التواصل الإلكتروني.

لافتةً إلى أنه سيتم العمل قريباً بإذن الله في العيادات الافتراضية في مستشفى نمرة العام وجنوب القنفذة كما سيتم في المرحلة المقبلة تفعيلها في المراكز الصحية .