إزالة 25 سيارة خربة وهياكل تالفة في منطقة المعيصم بشرائع مكة

نفذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة لإزالة السيارات والهياكل التالفة في منطقة المعيصم الصناعية ضمن النطاق الإشرافي للبلدية.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، جهود البلدية في التصدي لكافة أشكال التشوه البصري، وإستمرار العمل في إزالة السيارات الخربة والهياكل التالفة لتحسين المشهد الحضري، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 25 سيارة خربة وهياكل تالفة ومهملة.

وأشار المهندس محمد العصيمي، إلى تشكيل لجنة للقيام بأعمال حصر ورفع السيارات والهياكل التالفة ضمن نطاق بلدية الشرائع، وذلك بعد إشعار مُلاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة، وإعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسمياً من قبل اللجنة، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة بالأمانة.