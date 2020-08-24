الهلال الأحمر بمنطقة مكة يقيم برنامج لرفع مهارات منسوبيه الإداريين

امتدادا للبرامج التدريبية الموجهه لإداريي هيئة الهلال الأحمر السعودي الهادفة لرفع وصقل مهاراتهم لتتواكب مع النقلة النوعية في اتمتة الإجراءات الحكومية يقام هذا الأسبوع برنامج الفرق ذات الأداء العالي لعدد (20) موظف من مختلف الإدارات بفرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة تحت اشراف الإدارة العامة للتدريب.

ويتضمن البرنامج جزء نظري واخر تطبيقي مشتملا على حلقات وورش عمل قائم عليها أحد المكاتب الاستشارية في مجال تطوير الذات وتنمية الموارد البشرية ويقدم البرنامج أحد الاستشاريين المعروف في هذا المجال الدكتور/ ياسر قاسم.

جدير بالذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي استأنفت برامجها ودوراتها التدريبية مؤخرا بالحضور الفعلي جنبا بجنب مع البرامج والدورات عن بعد مع الأخذ بعين الاعتبار بالإجراءات الاحترازية المتمثلة بالتباعد (التباعد وتعقيم اليدين ولبس الكمامة، وعدم المصافحة، وتقليل عدد الحضور ، والاعتذار عند الشعور بأيّة أعراض ، اخذ درجة الحرارة ونظافة المكان).