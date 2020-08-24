مواطن يناشد وزير الصحة بنقل ابنه بالإخلاء الطبي بعد دخوله مرحلة الخطورة

ناشد المواطن سعد العتيبي وزارة الصحة بعلاج ابنه “محمد” ونقله بالإخلاء الطبي لأحد المستشفيات المتخصصة، بعد أن ساءت حالته الصحية ودخل مرحلة الخطورة.

ومنذ 20 يوما يرقد الابن “محمد” الذي يعاني مرض السرطان حاليا في مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي في الطائف.

سعد العتيبي قال لـ”الوئام” إن ابنه أدخل مستشفى الملك عبد العزيز بالطائف منذ 20 يوما ليكتشف الأطباء الخميس الماضي أنه يعاني من مرض السرطان في العمود الفقري وكذلك انتشاره بالدم وحول العظام.

وعبر “الوئام” ناشد والد محمد وزير الصحة نقل ابنه لأحد المستشفيات المتخصصة في علاج مثل هذه الحالات بعد تعذر استقبال المستشفيات الحكومية في مكة وجدة والرياض له.

وقال إنه وبعد إرسال طلب تحويل والحصول على مواعيد في العيادات اتضح أن جميع المواعيد متأخرة جداً.

وحيث إن حالة الابن محمد حرجة بناء على التقرير الطبي “الذي تحتفظ الوئام بنسخة منه” وتزداد حالته سوءا بمرور الوقت وحالته لا يمكن نقلها بالسيارة لمستشفيات لخطورتها، ويأمل والد محمد من وزير الصحة النظر لحالة ابنه وإنقاذ حياته.