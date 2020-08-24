آخر تطورات #كورونا عالميا.. إسبانيا تسجل 2060 إصابة جديدة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 2060 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في إحصائية يومية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي بواقع 2060 ليصل إلى 405436، في تراجع نسبي لمستوى الحالات الجديدة مقارنة مع الأيام الأخيرة.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 3 حالات، وتم بالتالي تسجيل 96 متوفيا خلال الأيام الـ7 الأخيرة، بينما وصلت الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في إسبانيا حتى الآن إلى مستوى 28872.