“الزكاة والدخل”: 3 خطوات لرفع الإقرار الضريبي لـ”القيمة المضافة”

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، خطوات رفع الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، ونشر الحساب الرسمي لهيئة الزكاة والدخل عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خطوات رفع الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة، والتي جاءت كالآتي:

1- تسجيل الدخول إلى بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر الموقع التالي: (http://gazt.gov.sa ).

2- تعبئة الإقرار الضريبي.

3- إرسال الإقرار واستلام الفاتورة.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والتي تتجاوز توريداتها السنوية الأربعين مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي أبريل ويوليو الماضيين، وذلك في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري.

وحثّت الهيئة المكلفين على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني، تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحدٍّ أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتجنبًا لغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، بواقع 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.

ودعت الهيئة المكلفين الراغبين في الحصول على مزيدٍ من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) والذي يعمل من الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.