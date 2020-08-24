البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال باستخدام تقنيات “الهندسة الاجتماعية”

حذّرت البنوك السعودية، من استخدام محتالين لتقنيات اجتماعية لإقناع ضحاياهم للإدلاء بمعلومات شخصية ومالية تمكّنهم من تنفيذ عمليات الاحتيال.

وشددت البنوك عبر حسابها الرسمي على “تويتر” على ضرورة التأكد من قانونية أي عروض استثمارية تصل للعميل عبر اتصال أو رسالة أو إعلان على شبكات الإنترنت، داعية إلى تجاهلها وعدم التعامل معها.

ونبهت على أن هناك بعض المحتالين يستخدمون أساليب وتقنيات تتعلق بما يُعرف بـ”الهندسة الاجتماعية”، وذلك لتنفيذ عمليات الاحتيال الممنهج، عن طريق الحصول على بيانات ومعلومات شخصية ومالية مهمة عن العميل.