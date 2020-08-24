تشييع جثامين 4 مواطنات من ضحايا انهيار منزل الرويس في جدة

شيع العشرات في مقبرة الرويس بجدة، اليوم، جثامين 4 مواطنات سعوديات من ضحايا انهيار منزل شعبي بحي الرويس.

وتعرض منزل شعبي بحي الرويس بجدة للانهيار السبت، ما أدى إلى وفاة 4 واحتجاز 11 شخصا داخله، وتمكن الدفاع المدني من إنقاذهم.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني إن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 تلقى بلاغاً في تمام الساعة (22:25) من مساء السبت بانهيار منزل شعبي بحي الرويس، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ وفرق انهيارات المباني للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وفرق مساندة من قوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

وأكد في بيان رسمي، أنه بوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن انهيار جزء من منزل شعبي مكون من 3 أداور، و بإستخدام أجهزة البحث ورفع الأنقاض وتمشيط كامل الموقع جرى إخراج 15 شخصا ونقلهم إلى منطقة الفرز الطبي.

ونتج عن الحادث 11 إصابة و4 حالات وفاة، فيما باشر فريق التحقيق عمله بالموقع.