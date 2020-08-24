ترمب: الطريقة الوحيدة التي سنخسر فيها الانتخابات ستكون عبر التزوير

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الطريقة الوحيدة التي سيخسر فيها انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر انعقادها في الثالث من نوفمبر ستكون عبر التزوير.

وفي وقت سابق، سمى الحزب الجمهوري رسميا، الرئيس دونالد ترمب مرشحا لولاية رئاسية ثانية، ومن دون مفاجآت.

وسمى حوالي 330 مندوبا اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، الرئيس مرشحا لهم في اليوم الأول من مؤتمر الجمهوريين.

وأعلن المندوبون الذين يمثلون خمسين ولاية أميركية دعمهم للرئيس واحدا تلو آخر، بدءا بولاية آلاباما بحسب التسلسل الأبجدي.

وفي تغريدة أرسلها من الطائرة الرئاسية إير فورس وان، أبدى ترامب استياءه لعدم قيام شبكتي “سي إن إن” و”أم أس إن بي سي” بنقل وقائع التصويت مباشرة. وكتب “تضليل إخباري. على الحزب الجمهوري أن يتصدى لهذا الأمر”.

وأعاد الجمهوريون تسمية نائب الرئيس مايك بنس مرشحا للمنصب. وقال بنس في مداخلة مقتضبة “تحتاج أميركا إلى أن يبقى دونالد ترمب أربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض”.