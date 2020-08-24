“عقوبات صارمة وإيقاف موظفين”.. حقيقة وفاة 5 من أسرة واحدة بسبب كورونا في أبو ظبي

أعلنت أبوظبي للإعلام نتائج التحقيق الداخلي بخصوص القصة المتداولة بشأن وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة بسبب فيروس كورونا.

واجتمع مجلس إدارة أبو ظبي للإعلام وناقش نتائج التحقيق حول ملابسات القصة التي وصفها بالمختلقة حول فيروس كورونا والتي تم نفيها لاحقا، بعد بثها على قناة أبوظبي الرياضية، واتخذ بشأنها القرارات الإدارية التأديبية اللازمة.

وقال أبو ظبي للإعلام في بيان الاثنين، إنه بناء على نتائج التحقيق الذي أظهر وجود تقصير واضح في التأكد من صحة المعلومات من المصادر ذات العلاقة والجهات الرسمية في الدولة قبل عرضها على الجمهور واستنادا إلى اللوائح والأنظمة المعتمدة للشركة، والتي تمنحها حق محاسبة كل من يتهاون في اتباع ميثاق المسؤولية الإعلامية المعتمد في الشركة وأخلاقيات المهنة، اتخذ مجلس إدارة الشركة عددا من القرارات الإدارية التأديبية بحق الموظفين المسؤولين عن البرنامج الذي قام بتغطية القصة المختلقة، والتي تضمنت إنهاء خدمات، وإيقاف عن العمل، وتوجيه إنذارات كتابية نهائية، وجزاءات مالية وذلك وفق جدول المخالفات الوظيفية المعتمد لدى شركة أبو ظبي للإعلام.