من خلال مبادرة تكافل الخيرية .. التعليم تستعد لتوزيع أجهزة لوحية على الطلاب المحتاجين

وجه وزير التعليم جميع مديري التعليم في المناطق والمحافظات بحفظ مبادرة تكافل (شحنات الأجهزة اللوحية) وتوزيعها على الطلاب المستحقين والمعتمدة أسماؤهم في قوائم مؤسسة تكافل.

و جاء ذلك في تعميم لوزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات

وقال التعميم تسعى وزارة التعليم للحد من أثر هذه الجائحة على الطلاب وتحصيلهم العلمي، وتبذل كافة الجهود لردم الفجوة التي قد تحدثها بروتوكولات مواجهة هذا الفيروس أمام إتقان الطلاب والطالباتللمهارات العلمية والعملية المطلوبة منهم في المراحل الدراسية، ونظرا لقرب بداية العام الدراسي دون ظهور مؤشرات توحي بانحسار هذه الجائحة، فإن مؤسسة تكافل الخيرية قد أطلقت مبادرة توفير أجهزة لوحية للطلبة والطالبات المحتاجين حسب معايير الاستحقاق المطبقة لديها، وعليه فستصلكم شحنات من الأجهزة مع قوائم الطلاب والطالبات الذين ستوزع عليهم تلك الأجهزة ومدارسهم

ووجه التعميم بحفظ تلك الشحنات في أماكن مناسبة والمبادرة بتوزيعها على الطلبة المستحقين حسب القوائم المعتمدة من المؤسسة بأسرع وقت ممكن وتوثيق التوزيع حسب الآلية

المرفقة ورفع كافة المستندات المطلوبة إلى مؤسسة تكافل الخيرية

وأشار التعميم لمهام مؤسسة تكافل وهي، تحديد قائمة المستحقين من الطلاب والطالبات وفق المعايير المحددة من قبل المؤسسة، وتحديد قائمة طلاب بديلة في حال تعثر التسليم لبعض الطلبة، و توفير نموذج التوثيق لإدارة التعليم والاطلاع على نموذج توثيق المورد والتأكد من مناسبته و إبلاغ الطلاب المستحقين قبل موعد الاستحقاق بوقت كاف من خلال رسائل الجوال، وضع خطة التوزيع وإبلاغها لإدارة التعليم، تحديد مشرف للمشروع من المؤسسة

ثانيا: مهام إدارة التعليم:

.تشكيل لجنة للتوزيع وتحديد منسق للمشروع، تزود المؤسسة باسمه،ووسيلة التواصل معه (يفضل أن يكون مشرف تكافل بالإدارة)، و استلام الأجهزة وتخزينها في مكان آمن، تسليم الأجهزة للمدرسة وتوثيق التسليم

ثالثا: مهام المدرسة:

تسليم الأجهزة للطلاب، والتسليم بآلية تحفظ كرامة الطلاب وعدم اظهار هويتهم أمام الاخرين، و الحفاظ على سرية بيانات الطلاب المستحقين

. توثيق استلام الطلاب/الطالبات للأجهزة ورفع المستندات لمؤسسة تكافل.

رابعا: مهام الشركة الموردة .

توصيل الأجهزة لإدارات التعليم، و توثيق استلام إدارة التعليم للاجهزة وتوريد المؤسسة بذلك.

خامسا: مهام منسق إدارة التعليم:

:التواصل والتنسيق مع منسق المؤسسة و استلام الأجهزة من ممثل الشركة الموردة وتخزينها في مكان آمن وتوثيق الاستلام،و التحقق من بيانات الطلاب وتسليم الأجهزة للمستحقين وفقا للقوائم المعتمدة، توثيق التسليم بكامل البيانات المطلوبة وفق النموذج، الرفع بتقرير حسب الحاجة او عند الطلب من قبل المؤسسة يوضح عدد الأجهزة التي تم تسليمها وعدد الأجهزة المتبقية عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

و تسليم الأجهزة المعادة في نهاية موعد التوزيع المؤسسة تكافل

سادسا: مهام مشرف المشروع:

التواصل والتنسيق مع منسق إدارات التعليم والدعم إذا دعت الحاجة، متابعة شحن وتسليم الأجهزة لإدارة التعليم والاحتفاظ بوثائق التسليم لتسليمها للشؤون المالية بعد انتهاء المشروع

، اعداد وتسليم قوائم الطلاب لمنسق إدارة التعليم و اعداد الرسائل وارسالها للطلاب، و مراجعة التقارير الدورية و اعداد القوائم الحياة خدعت الحاجة

سابعا: إيصال الأجهزة إلى إدارات التعليم:

موعد الاستلام المتوقع لأجهزة الدفعة الأولى ثالث ثانوي) إلى إدارات التعليم

أثناء الأسبوع الأول من بداية الدراسة وستتبعها الدفعات التالية للمراحل اللاحقة (ثاني وأول ثانوي وهكذا) وفقا لتوفر الأجهزة وتوريدها وستبلغ إدارة التعليم بذلك.

ثامنا: مرحلة التوزيع الثانية:

في حال تعذر الوصول لعدد من الطلاب يتم إحصاء الأجهزة المتبقية وتوزيعها من جديد من خلال استخدام القائمة البديلة المعدة من قبل مؤسسة تكافل.

و كشفت التعليم عن مجموعة من الحالات المتوقعة داخل مراكز التوزيع وطريقة التعامل معها ، ومنها حصر طالب دون اثبات هوية، وأكدت الوزارة أنه لا يمكن تسليمه الجهاز ويطلب منه الحضور بإثبات .

و منها حصر مستفيد بصورة اثبات الهوية ولم يحضر و في حال وضوح الصورة وعدم وجود أي لبس يتم تسليمه الجهاز،و خلاف ذلك يطلب منه إحضار أصل الإثبات

و عند حضور ولي أمر مستفيد من الدرجة الأولى أب، أح؟ يتم تسليمه الجهاز عند وجود الإثبات.

و في حال حضور ولي أمر مستفيد ليس من الدرجة الأولى عم. لا يتم تسليمه

و أوضحت الوزارة أنه في حال حضور طالب يدعي الاستحقاق من إدارة تعليمأخرىلا يتم التعامل معه بتاتا، ولا يتم تسليمه الجهاز مرة أخرى ويتم إرسال بياناته