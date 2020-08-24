الكويت.. وزير الداخلية يكشف تفاصيل قضية “التسريبات الأمنية” أمام مجلس الوزراء

كشف وزير الداخلية الكويتي أنس خالد الصالح، الاثنين، عن تقرير بتفاصيل قضية التسريبات الأمنية أمام مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أنه في ضوء الاهتمام الكبير الذي أبداه نائب الأمير إزاء التسريبات الأمنية وما صاحبها من ممارسات شاذة مرفوضة، فقد استمع مجلس الوزراء إلى تقرير قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح عرض فيه التفاصيل المتعلقة بهذه التسريبات والإجراءات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها في مواجهة كافة المخالفات وأوجه القصور التي برزت”.

وبين وزير الداخلية قيامه بتشكيل لجنة تحقيق طارئة أنهت تقريرها بأقل من 48 ساعة وبناء عليه أصدر قرارا مساء يوم الخميس الماضي الموافق 20/8/2020 يقضي بإيقاف مدير عام جهاز أمن الدولة و(7) ضباط اخرين عن العمل للمصلحة العامة وإحالة واقعة التسجيلات المسربة بما تضمنته من الوقائع والمعلومات والحيثيات المرتبطة بها وطرفي اللقاء إلى النيابة العامة وكذلك إجراء مراجعة شاملة لدورة العمل واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب تكرار حدوث مثل هذه الثغرات وضمان احترام حريات الناس وخصوصياتهم وانضباط قواعد العمل.