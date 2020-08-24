بدءًا من الثلاثاء.. إلزام جميع أنشطة بيع التجزئة في المملكة بتوفير الدفع الإلكتروني

يبدأ من يوم غدٍ الثلاثاء تنفيذ قرار إلزام جميع أنشطة بيع التجزئة في المملكة بتوفير الدفع الإلكتروني.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ألزم 70% من قطاع التجزئة بتوفير الدفع الإلكتروني لأكثر من 50 نشاط تجاري أبرزها محطات الوقود، وورش السيارات وقطع الغيار، ومغاسل الملابس، وصالونات الحلاقة والتجميل، والبقالات والتموينات، والمطاعم والمقاهي وتبقى في قطاع التجزئة 30% من الأنشطة سيتم إلزامها (الثلاثاء المقبل) بعد 6 أيام بتوفر الدفع الإلكتروني في قطاعات بيع الخضار والفواكه، والمخابز، ومحلات الخياطة، ومحلات بيع الكماليات، والملابس والإكسسوارات، وبيع الغاز، ومواد البناء، والسباكة والكهرباء، وبيع الأثاث.

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة على أن الوزارة تراقب توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تقديمها، وستطبق العقوبات النظامية بصرامة على المنشآت غير الملتزمة.