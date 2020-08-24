رئيس شركة المياه يعلن إجراءات في خطة الدمج بالمدينة المنورة.. وشكاوى الفواتير والانقطاعات تنهال على تغريدته

لا يكاد رئيس شركة المياه الوطنية، محمد الموكلي، ينشر تغريدته إلا وتنهال عليه الشكاوى من أنحاء المملكة.

ونشر الموكلي تغريدة مساء الاثنين ذكر فيها “اجتمعت اليوم بمنسوبي المياه بالمدينة المنورة، للتأكد من جاهزيتهم ضمن أولى المناطق المستهدفة بالدمج الكامل، وبإجراءات موحدة إدارياً وتقنياً وفنياً ومالياً، وفق استراتيجية شركة المياه الوطنية لتوحيد القطاع، والإجابة على جميع الاستفسارات كجزء من برامج التغيير الخاصة بالمشروع”.

وانهالت ردود شكاوى الانقطاعات والفواتير على تغريدة الموكلي فور نشرها من أنحاء المملكة.

وقال المغرد “ابن المدينة” في رده “هل تعلم مهندس محمد أن ٥٥٪ من المدينة المنورة بدون صرف صحي أصلا، وشركة المياه بقيادتكم تهمل المدينة وحي السد من خدمة الصرف الصحي نريد دماء قادرة على الإنجاز”.

وقال آخر يدعى “رفيق الحياة” في شكواه “احنا بمخطط الوفاء شمال جدة قاعدين نطالب ونترجى فيهم لكن ناس م تخاف الله ضمن المشاريع المستقبلية يقولك بعد ٢٠ عام توصل لك الماء المفروض الدولة اعيد واكرر تقتلع هالشركة بموظفيها وتنشئ جهة تستمع للمواطنين وطلباتهم وشكواهم”.

وأضاف محمد الشهري “يا خوي نبيك تجتمع معانا وتشوف مشاكلنا وتحلها وتغير استراتيجيات الشركة في الفواتير و عدم الرد من قبل خدمة العملاء والاستهتار في الطلبات وكل شي نحتاجه”.

فيما أشار عبد المحسن الصاعدي إلى شكاوه قائلا “أهالي وادي ريم يعانون الأمرين يامهندس، عدم وجود شبكة مياه رغم أن عدد سكانهم حوالي ١٠٠٠٠ نسمة ويبعدون عن المدينة فقط ٧٠كم، رغم تصرف لهم كوبونات السقيا إلا أنها انقطعت حوالي من أربعة أشهر”.