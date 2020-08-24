مقتل 30 حوثيا في هجوم للجيش اليمني بالجوف

تجددت المعارك اليوم الاثنين بين الجيش اليمني و ميليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة الجوف الحدودية .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، نقلا عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن “الجيش الوطني شن هجوما ضد الحوثيين في جبهة النضود شرقي مدينة الحزم مركز الجوف، أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع التي خسروها في وقت سابق”.

وأكدت “مقتل أكثر من 30 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين، فيما استعاد الجيش أسلحة وذخائر متنوعة”.

وأشارت إلى “تمكن مقاتلات التحالف من تدمير آليات ومعدات للحوثيين في عدة مواقع بجبهة النضود، و4 آليات جنوب الحبيل بما عليها من عيارات وأفراد، إضافة إلى تدمير 3 أخرى في جبل قناو بمديرية خب والشعف”.