“تيك توك” يطعن على قرار ترامب حجب التطبيق في أمريكا

أعلن تطبيق “تيك توك” الصيني أنه قدم أمام محكمة فدرالية أمريكية طعنا في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حجب التطبيق في الولايات المتحدة.

وقال “تيك توك” في مدونته الرسمية على الإنترنت، اليوم الاثنين: “نرفع اليوم شكوى أمام محكمة فدرالية ضد جهود الإدارة (الأمريكية) لحجب “تيك توك” في الولايات المتحدة”.

واعتبر “تيك توك” قرار ترامب انتهاكا لقانون “الصلاحيات الاقتصادية الطارئة”، مشيرا إلى أن التطبيق لا يمثل “الخطر الاستثنائي” مثلما يقول قرار ترامب.

وأضاف “تيك توك” أن الإدارة الأمريكية تجاهلت جهوده لتبديد مخاوفها الأمنية.

وكان ترامب قد وقع في 6 أغسطس الجاري مرسوما يمهل جميع الجهات الأمريكية 45 يوما لوقف التعامل مع شركة “بايت دانس” الصينية التي تمتلك “تيك توك”. وترك القرار الفرصة الوحيدة لـ “تيك توك” لتفادي الحجب في حال اشترت أي شركة أمريكية فرع “تيك توك” الخاص بالولايات المتحدة.

وكانت هناك تقارير عن إمكانية الصفقة مع شركة “مايكروسوفت” لتدير أعمال “تيك توك” في الولايات المتحدة. وقال ترامب إنه لا يعارض مثل هذه الصفقة، لكنه يريد أن تكون للميزانية الأمريكية فوائد من الصفقة في حال عقدها.