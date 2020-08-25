اتحاد السهام يُنظم بطولة المملكة للسيدات

أصدر الاتحاد السعودي للسهام البرنامج الزمني لبطولة المملكة الأولى للسيدات التي ينظمها وتنطلق رسمياً يوم غد الأربعاء بمشاركة أكثر من 25 رامية.

وسيفتح ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض أبوابه اليوم الثلاثاء للتدريب الرسمي للمشاركات في منافسات الـ 30مترا و 18مترا بجانب التدريب الرسمي وفحص معدات الراميات المشاركات في فئة 60مترا قبل بداية المنافسات الأربعاء.

وأنهى الاتحاد السعودي للسهام تحت إشراف المدير التنفيذي بكر التويجري عملية التأكد من تطبيق جميع البروتوكولات الخاصة بوزارتي الصحة والرياضة وتطبيقها على الميدان استعداداً لاستقبال المشاركات في البطولة.