متحدثة بمؤتمر حزب #ترامب: الديمقراطيون يريدون تدمير بلدنا

قالت متحدثة في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأمريكي، إن الديمقراطيين المنافسين “يرغبون في تدمير هذا البلد وكل شيء قاتلنا من أجله ونعتز به”، وذلك في كلمة نارية هاجمت فيها الحزب المعارض.

وأضافت كيمبرلي غيلفويل، التي تجمعها علاقة عاطفية مع دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي: “إنهم يريدون الهبوط بكم إلى الضعف والتبعية وأيديولوجية الضحية الليبرالية إلى درجة أنكم لن تعرفوا هذا البلد أو أنفسكم”.

وقالت إن الديمقراطيين وجو بايدن، مرشح الحزب لمنصب الرئيس، يريدون وقف تمويل الشرطة و “السيطرة على ما ترونه وتفكرون فيه وتؤمنون به حتى يتمكنوا من التحكم في طريقة عيشكم”.