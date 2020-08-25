تقارير إيرانية: متظاهرون يحرقون صور خامنئي أمام مقارّ الحرس الثوري في 7 مدن

قالت وسائل إعلام إيرانية إن مئات المتظاهرين في 7 مدن، احتشدوا أمام مراكز التدريب التابعة لقوات الحرس الثوري، والباسيج، وأشعلوا النيران في لافتاتها، ومداخلها.

وشهدت مدن كرج، وزاهدان، ومشهد، وشاهين شهر، والأهواز، وخرم آباد، وماهشهر، وكاليكش، مظاهرات ممتدة ضد ما وصفوه بـ”القمع والإرهاب الذي يجسده نظام الملالي”، وأضرموا النار في لافتات وملصقات تحمل صورًا لخامنئي المجرم وقائد قوة القدس الإرهابي الراحل قاسم سليماني في نقاط مختلفة في المدن.

وندد المتظاهرون بدور قوات الباسيج والحرس في قمع انتفاضة نوفمبر 2019 حيث قتل 1500 من المتظاهرين.