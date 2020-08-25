“الفيفا” يصدر ضوابط جديدة لانضمام اللاعبين للمنتخبات

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على وضع مجموعة من الاستثناءات للوائح التي تجبر الأندية على إرسال اللاعبين للمنتخبات الوطنية المختلفة، في المواجهات الدولية التي ستقام خلال سبتمبر المقبل، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها عدة دول للحد من تفشي جائحة كورونا.

أوضح الاتحاد الدولي في بيان صحافي: العديد من الحكومات الوطنية فرضت قيوداً على السفر والتنقل من جديد، بسبب ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا، بعض الإجراءات تؤثر مباشرة على البطولات الدولية، مثل الحجر الصحي، أو العزل الإجباري، أو قيود السفر.

وأضاف البيان: من أجل ضمان صحة وسلامة كل المشاركين في البطولات الدولية، قرر مجلس “فيفا”، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عدم تطبيق اللوائح التي تجبر الأندية على إرسال لاعبيها للمنتخبات الوطنية في الظروف التالية، عند وجوب دخول الحجر الصحي، أو العزل الإجباري، لمدة 5 أيام كحد أدنى بعد الوصول إلى مقر المنتخب الذي سينتقل إليه اللاعب من ناديه، أو الوجهة المحددة سلفاً لإقامة مباراة المنتخب.

وأكد البيان عدم تطبيق لوائح انضمام اللاعبين للمنتخبات في حالة وجود قيود على السفر، إلى أو من الأماكن المذكورة أعلاه، فضلاً عن عدم منح السلطات المختصة إعفاء محدد للاعبي المنتخبات وفقاً للقرارات السابقة.

وسيتم تطبيق “التعديلات الانتقالية”، كما فصّلها “فيفا” في بيانه، خلال المباريات الدولية التي ستجرى خلال الفترة بين 31 أغسطس وحتى 8 سبتمبر المقبلين لمنتخبات الرجال، ومن 14 وحتى 22 سبتمبر القادمين لمنتخبات السيدات.

ولم يغفل الاتحاد التشديد على ضرورة احترام المشاركين في هذه المباريات الدولية لكل بروتوكولات الصحة والسلامة الموضوعة من منظم البطولة.