الهلال يستضيف الفيصلي لتعزيز صدارته لـ #الدوري_السعودي

يخوض فريق الهلال مواجهة صعبة، عندما يستضيف نظيره الفيصلي، في المواجهة المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، على إستاد جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل الهلال مواجهة اليوم بحثاً عن تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي 2019-2020، حيث يأتي في المركز الأول برصيد 60 نقطة، بفارق 6 نقاط فقط مع النصر أقرب منافسيه، وصاحب المركز الثانى برصيد 54 نقطة، عقب فوزه على التعاون 4-1 في الجولة الماضية، بينما يأتي الفيصلي في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

ويسعى الهلال لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد، بعد السقوط أمام الأهلي 1-2، في كلاسيكو السعودية الذي أقيم بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة الماضية.

ويستعيد الهلال مجهودات سلمان الفرج، بعدما أظهر جاهزية كبيرة في التدريبات عقب شفائه من الإصابة، فيما يغيب الثنائي عبد الله عطيف، وكارلوس إدواردو، حيث يواصلان برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.