خامنئي مغردًا من جهاز iPhone: لا تشتروا الهواتف الأمريكية

عبر موقع تويتر الأمريكي، وجهاز IPhone الذي تنتجه شركة آبل الأمريكية الشهيرة، كتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، باللغة الإنجليزية والروسية، تغريدة، يدعو فيها لعدم استيراد أجهزة الهواتف الأمريكية.

وانتشرت التغريدة المأخوذة من تصريحات خامنئي، عقب لقاء له بالفيديو مع مجلس الوزراء الايراني، أمس الأحد، والذي عبّر خلاله عن قلقه بشأن استيراد أجهزة “آيفون”، قائلا إنه خلال العام الماضي تم إنفاق نصف مليار دولار على استيراد هذا النوع من الهواتف الذي “لا داعي له”، بحسب تعبيره.

و أمر خامنئي الحكومة بمنع استيراد هواتف “آيفون”، ومواجهة شراء إيرانيين عقارات وممتلكات في الخارج.

وأكد أن هذه الواردات تتم من قبل القطاع الخاص، ولكن على الحكومة إيقافها. لكن مكتب خامنئي قام بحذف هذا الجزء من خطابه في نص نشره عبر موقعه الرسمي، وأيضا تم حذف تغريدة عبر حسابه على “تويتر” بالفارسية.

لكن تغريدة حساب خامنئي باللغة الروسية، والذي تم إنشاؤه في يناير 2020، من جهاز “آيفون” بقيت كما هي، حسب ما يظهر من معلومات “تويتر” في أسفل المنشور.

هذا فيما تظهر الحسابات الأخرى باستخدام تطبيق Twitter Web ،TweetDeck على هواتف آندرويد.

ويمتلك خامنئي عدة حسابات على “تويتر” بلغات مختلفة، منها الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية والروسية، فيما يحظر “تويتر” وسائر مواقع التواصل على المواطنين الإيرانيين الذين يضطرون لشراء برامج كسر الحجب لدخولها.