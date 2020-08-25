في هواتفهم.. وزير التعليم يبعث برسائل تهنئة بالعام الدراسي الجديد للمعلمين والمعلمات

أرسل موقع وزارة التعليم، رسائل نصية للمعلمين في المملكة، تحوي تهنئة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالعام الدراسي الجديد.

وقال آل الشيخ، في رسالته التي أرسلت لهواتف المعلمين: زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات، بعودتكم تعود الحياةللعلم والمعرفة، فأهلاً بكم وعاماً دراسياً ناجحاً بجهودكم”.

وكان وزير التعليم قد رحب يوم الأحد عبر حسابه الرسمي على تويتر، ببداية العام الدراسي الجديد، مشيرًا لانتصار الفريق التعليمي على الظروف الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتعامل بحرفية خلال فترة التعليم عن بعد.