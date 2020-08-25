دراسة حديثة تنصح “الحوامل والراغبات في الحمل” بالإقلاع كليًّا عن القهوة

نصحت دراسة طبية حديثة، النساء الحوامل بالإقلاع عن شرب القهوة بشكل تام، نظرا إلى تبعات “الكافيين” على صحة المرأة، وهو أمرٌ طالما نبه إليه باحثون، لكنهم ظلوا منقسمين حول النسبة المُوصى بها.

وتنطبق هذه النصيحة الطبية أيضا على النساء اللائي يحاولن أن يحبلن، لأن “الكافيين” ليس مفيدا في حالتهن.

وفي العادة، يحث خبراء الصحة، النساء الحوامل والراغبات في الحمل، بعدم استهلاك أكثر من 200 ميليغرام من الكافيين في كل يوم.

ويرى الأستاذ في جامعة ريكيافيك الأيسلندية، جاك جيمس، أن الكافيين يزيد من المخاطر على الحمل والولادة، وبالتالي، فإن الأفضل الكف عنه تماما.

وتضم هذه المخاطر الصحية خلال الحمل كلا من الولادة المبكرة والإجهاض، إضافة إلى الوزن الهزيل للرضيع. وهناك مخاطر أعلى تتمثل في الإصابة بالسرطان أو زيادة الوزن والسمنة.

وتم نشر البحث الطبي في مجلة “BMJ” العلمية المرموقة، اعتمادا على تحليل 37 دراسة سريرية.

ويوجد الكافيين في الغذاء والمشروبات مثل القهوة والشاي والشوكولاته، كما أنه يضاف أيضا إلى مشروبات الطاقة وأدوية نزلات البرد.

لكن ما ورد في هذه البحث الطبي الإيسلندي لا يحظى بالإجماع في الوسط الطبي، لأن بعض الخبراء يدعون إلى خفض شرب القهوة فقط، أو فعل ذلك بشكل معتدل، ولا يوصون بالإقلاع الكامل عن المشروب.