القبض على مرتكب جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية بالقصيم

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة القصيم من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية تورط بارتكاب عدد من جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية.

وفي التفاصيل فقد صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر تورط بارتكاب عدد من جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية، وضبط بحوزته 500 كيلو جرام من الكابلات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.