السيسي والكاظمي يصلان عمان للمشاركة في قمة مصرية أردنية عراقية

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى عمان، اليوم (الثلاثاء)، للمشاركة فى قمة ثلاثية مصرية أردنية عراقية لبحث دعم علاقات التعاون بين الدول الثلاثاء، وآخر التطورات بالمنطقة.

ويلتقى الرئيس المصري خلال زيارته العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى، لبحث دعم التعاون بين البلدين في جميع المجالات، إلى جانب آخر التطورات في المنطقة قبل أن ينضم إلى الزعيمين رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى، في قمة ثلاثية لبحث التعاون الثلاثى وآحدث التطورات.

وكان الكاظمي توجه إلى الأردن على رأس وفد وزاري اليوم للمشاركة في القمة.

ووفقا لبيان للديوان الملكي الأردني، فإن القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الثلاث، إضافة إلى بحث قضايا إقليمية.

يشار إلى أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في آذار/مارس 2019، تلتها قمة ثانية في نيويورك في أيلول/سبتمبر من العام الماضي.