الأردن.. مجلس الوزراء يتخذ مجموعة من الإجراءات استعدادا للعام الدراسي الجديد

ناقش مجلس الوزراء الأردني، اليوم الثلاثاء، موضوع بدء العام الدراسي الجديد، والآليات المتبعة لضمان سلامة الإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على الصحة العامة في ظل جائحة كورونا.

وقال وزير التعليم عقب اجتماع لمجلس الوزراء الأردني، إنه تم تعليق بعض العمليات والخدمات المدرسية من أنشطة رياضية وثقافية وفنية وتقنين الاجتماعات، توقف خدمات المقصف المدرسي والاستراحة داخل الصف، فضلًا عن قدوم الطلبة ومغادرتهم بأوقات مختلفة وبفواصل زمنية.

وأضاف أنه في حال ظهور حالة على مستوى المدرسة، يعلق الدوام في المدرسة، ويطبق التعليم عن بُعد، وفي الأحوال جميعها، سيتواصل تقديم المحتوى التعليمي عبر المنصات والقنوات المتلفزة.