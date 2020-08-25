سفير المملكة لدى الأردن يلتقي وفدًا من جماعة عمان لحوارات المستقبل

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري اليوم في مكتبه، وفداً من جماعة عمان لحوارات المستقبل برئاسة بلال حسن التل.

وتم خلال اللقاء، بحث آليات تعزيز سبل التعاون بين الجانبين ضمن نشاطات وأهداف الجماعة المعنية بمؤسسات المجتمع المدني ونشر الوعي من خلال المحاضرات والندوات والمؤتمرات ووسائل الاعلام، وما تقدمه من دراسات باعتبارها جماعة «تفكير وتفكُّر» تنظر في قضايا المجتمع وأولوياته.

وثمن السفير السديري جهود جماعة حوارات عمان، خاصة محاربة ثقافة الكراهية والتطرف والتكفير، ونشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان.

من جهته عبر رئيس جماعة حوارات عمان بلال التل عن عمق الروابط الاستراتيجية والتاريخية الوشيجة بين البلدين والشعبين الشقيقين، باعتبارها ثوابت راسخة، جسدتها سياسات القيادتين السعودية والأردنية على مر الزمن، وثمن عالياً ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- من جهود عظيمة في رعاية مواسم الحج والعمرة، وتعزيز أطر التعاون المشترك على كافة الصُعد، وما تلقاه الجالية الأردنية في السعودية من كرم الرعاية والاهتمام، منوهاً بان الهدف العام للجماعة يتمثل بالسعي لتحسين كفاءة الأداء الشعبي الأردني في مختلف المجالات من خلال ترتيب أولويات المجتمع وقضاياه ودراستها على نحو نقدي علمي موضوعي شامل. وجرى خلال اللقاء حوار مطول حول عدد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية.