عشرون مقلعا عن التدخين يوميا في مدينة التمور ببريدة

شاركت (تدارك) لمكافحة التدخين ببريدة ضمن مهرجان مدينة التمور 41 .

وجاءت مشاركة الجمعية من خلال مجموعة متطوعة من الشباب تجوب ممرات السوق تحت صيحات الباعة وجولات المتسوقين.

يقوم هذا الفريق بتقديم الهدايا والتعريف بخدمات الجمعية للمتجولين في المهرجان وتسجيل أسماء الراغبين بالإقلاع عن التدخين للتواصل معهم لاحقا من خلال جدولة المواعيد في عيادة تدارك ببريدة.

وأشار مدير الجمعية محمد التويجري أن الفريق متواجد منذ بداية المهرجان ويبدأ عمله من ساعات الصباح الأولى متزامنا مع إنطلاقة المهرجان.

من جهته أوضح مدير البرنامج أسامة العمر بأن الفريق يقوم بتسجيل مالا يقل عن عشرين راغبا في الإقلاع عن التدخين يوميا وهو عدد كبير جدا في عرف العاملين في هذا المجال.

وشكر التويجري الجهات المعنية على تسهيلاتهم وترحيبهم بمبادارات الجمعية للتوعية بأضرار التدخين.