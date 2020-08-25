السفارة السعودية: فحص الحمض النووي وحجر صحي مدته 14 يوما للقادمين إلى الصين

أعلنت الصين، اليوم (الثلاثاء)، فرض إقامة لمدة إسبوعين على القادمين من الخارج، مع ضرورة الحصول على فحص نووي يثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا.

ودعت السفارة السعودية في الصين، جميع المواطنين السعوديين القادمين إلى جمهورية الصين الشعبية بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من السلطات الصينية المختصة ومن سفارات وقنصليات الصين حول ضرورة الحصول على فحص الحمض النووي الذي يثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت السفارة إلى أن السلطات الصينية تفرض حجرا صحيا مدته 14 يوما في فنادق يتم تخصيصها لهذا الغرض وعلى نفقة القادمين، ولا يمكن تغيير الفندق الذي تم تحديده قبل انقضاء مدة الحجر، كما أن بعض الفنادق لا تقبل السداد إلا نقدا.