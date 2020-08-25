محامي البشير يهدد القاضي بالفصل.. والقاضي يرد: لا علاقة لك بي ودع السلطة تفعل ما تشاء

سادت بعض جوانب الفوضى، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث هدد أحد محاميه قاضي المحكمة بالفصل من المهنة وتصدى له القاضي بكلمات وقال له معهم يفصلوني ولا علاقة لك بالأمر.

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام”، خاطب المحامي أبوبكر عبد الرازق ممثل الدفاع في محكمة مدبري انقلاب 89 في جلستها الثانية، اليوم الثلاثاء، القاضى بالقول: “تم فصل أكثر من 150 قاضى من قبل لجنة إزالة التمكين وأخشى عليك غدا أن تكون من ضمنهم، ليرد عليه القاضى: “ما عندك شغلة بى إن شاء الله يفصلونى الآن دة مش شغلتك”.

وقال القاضي في كلمات حاسمة وبعد أن وقف بعضهم: “أقعد يا أستاذ ولو واحد تاني كررها بدون ما المحكمة تأذن ليه، المحكمة حتتخذ قرارات صارمة.. اتفضلوا اجلسوا.. لا تهليل ولا تكبير ولا دايرين أي حاجة غير المحاكمة بإجراءات ولا هتاف سواء من الاتهام أو الدفاع أو أي جهة تانية”.