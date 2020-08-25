“الحقيل” يقف على سير الأعمال في المشروعات البلدية بالباحة

واصل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، أمس، زيارته التفقدية لأمانة منطقة الباحة حيث وقف على سير الأعمال في العديد من المشروعات التي تنفذها الأمانة حالياً.

واستهل زيارته باجتماع عقده في مقر الأمانة، بحضور أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط وقيادات ومسؤولي الأمانة ورؤساء البلديات حيث استمع إلى شرح مفصل حول جميع المشروعات التي نفذتها الأمانة والمنفذة حالياً.

وتفقّد مشروع منتزه السكران، واطلع على المراحل المنجزة والمتبقية، ثمّ تجول في منتزه رغدان ووقف على موقع عربات الأطعمة المتنقلة “food truck” وموقع الأسر المنتجة ومراحل تطوير المنتزه، كما زار منتزه الأمير حسام واطلع على المرافق العامة بالمنتزه، والمراحل المتبقية من تطويره.

وتابع وزير الشؤون البلدية والقروية، جولته الميدانية بزيارة إلى الطريق الدائري لمدينة الباحة أحد أهم المشاريع التنموية في المنطقة والذي يبلغ طوله (46) كيلومتراً، كما زار حديقة البرج بمحافظة المندق التي استوحيت تصاميمها من وحي طبيعة المحافظة، وأشاد بما تحتويه من طبيعة وموقع استراتيجي.

واجتمع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، بمقر مركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات بأعضاء المجلس البلدي لمنطقة الباحة، والمستثمرين حيث تمت مناقشة احتياجات المنطقة من المشروعات والخدمات البلدية والترفيهية، إلى جانب بحث أهم العوائق والتحديات التي تواجه القطاع البلدي بالمنطقة، مشددًا على أهمية تحقيق تطلعات المواطنين للتنمية وتحسين الخدمات البلدية الأساسية.

من جهته، أوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن زيارة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية للمنطقة شملت القرية التراثية في مراوة والمتضمنة مسرح مكشوف يتسع لقرابة 5 آلاف شخص لافتاً أن تم الانتهاء من كافة تجهيزات هذا المسرح بنسبة 100% كما تحتوي على مشاريع استثمارية ستطرح ضمن الموقع وهي عبارة عن فنادق وموتيلات ومواقع تراثية ومتاحف ومعارض ونزل فندقية. كما زار معاليه مشروع الباحة مول الاستثماري والذي يعد ضمن أكبر مشاريع الأسواق المغلقة في المناطق الجنوبية، والذي يتضمن صالات سينما ومجموعة مطاعم وأماكن ألعاب للأطفال.

وأوضح أمين الباحة أن وزير الشؤون البلدية والقروية اختتم جولته التفقدية لمنطقة الباحة بزيارة إلى مشروع منتزه الأمير محمد بن سعود على طريق العقيق والذي نسبة تنفيذه 90% ويتوقع أن يكون من أبرز المناطق الترفيهية لأهالي مدينة الباحة والقرى المجاورة لها.