مصر و الأردن و العراق يؤكدون ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال الدول العربية

أفادت الرئاسة المصرية،اليوم، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد على استعداد مصر لتعزيز مسارات التعاون السياسي والأمني مع الأردن والعراق خلال القمة الثلاثية التي جمعت زعماء البلاد الثلاثة في عمان

و أعلنت الرئاسة المصرية أن القمة الثلاثية أكدت ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال الدول العربية

و قالت الرئاسة المصرية إن القمة الثلاثية في عمان بحثت مستجدات سوريا واليمن وليبيا .