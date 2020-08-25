بعد اتفاقية بلاده مع السراج.. وزير خارجية تركيا ينتقد الاتفاقية المصرية اليونانية

انتقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، الاتفاقية المصرية اليونانية بشأن ترسيم الحدود بين الدولتين في البحر المتوسط، بعد اتفاقية أبرمتها بلاده مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وقال وزير الخارجية التركي إن اليونان تتحمل وحدها مسؤولية زيادة التوتر شرق المتوسط، رغم استمرار عمليات التنقيب التركية عن الغاز في المتوسط.

وادعى وزير الخارجية أن اليونان هي السبب في التوتر في المنطقة وليست تركيا.

وكانت اليونان هددت تركيا بتحركات وصفتها بالصارمة ضد السفن التركية التي تقوم بالتنقيب في البحر المتوسط وقالت إن هذا من شأنه إشعال أزمة في المنطقة.

فيما تحدثت تقارير وسائل إعلام يونانية عن تجهيز الاتحاد الأوروبي لعقوبات سيتم فرضها على تركيا حال عدم توقفها عن الانتهاكات في البحر المتوسط.