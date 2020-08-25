صورة كشفت اللعبة.. السراج يحرك المرتزقة السوريين للتظاهر ضد حفتر في ليبيا

تداولت وسائل إعلام ليبية، الثلاثاء، صورة لأحد المرتزقة السوريين كان من ضمن المتظاهرين ضد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في طرابلس، بعد يوم من تظاهرات حاشدة تطالب برحيل فايز السراج وحكومته.

وأظهرت الصورة أحد المرتزقة السوريين وهو يحمل لافتات تطالب برحيل حفتر، وفتح حقول النفط، وإلى جانبه صورة أخرى للشخص نفسه وهو يقاتل ويحمل أسلحة في سوريا عام 2012م.

وأفادت التقارير الليبية أن السراج حرك المرتزقة السوريين للتظاهر في طرابلس حتى يغطي على ضغط تظاهرات الليبيين الحاشدة خلال اليومين الماضيين والتي طالبت برحيله، واضطر إلى استخدام العنف ضدها من قبل مليشيات قامت بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.

أمهلت الحركة الاحتجاجية في العاصمة الليبية طرابلس حكومة الوفاق 24 ساعة لإعلان استقالتها، ولوحت ببالقيام بعصيان مدني.

واعتبرت الحركة الاحتجاجية في ليبيا أن إعلان استقالة حكومة الوفاق سيشكل “احتراما للشعب”، وهدد بأنه سيدخل في اعتصام مدني إذا لم ترحل الحكومة، كما طالب الحراك داخلية الوفاق بالإفراج عن المعتقلين.

وكانت الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الليبية شنت حملة اعتقالات بصفوف الناشطين، على خلفية التظاهرات المستمرة لعدة أيام.

وتشهد مناطق غربي ليبيا تظاهرات منذ أيام احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتطالب بخروج المرتزقة والقوات التركية.

ونظم المحتجون مسيرة في طرابلس باتجاه مقر حكومة الوفاق ثم انتقلوا إلى ساحة الشهداء وسط المدينة.