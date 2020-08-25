بالصور: مدير تعليم الطائف يتابع آلية تسليم المقررات الدراسية بمدارس الموية وأم الدوم ومكتب الشمال

في اطار جولاته التفقدية لمتابعة آلية تسليم المقررات الدراسية ومستوى جاهزية المكاتب والمدارس للعام الدراسي الجديد تفقد صباح اليوم الثلاثاء المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي يرافقه مساعد المدير العام للخدمات المساندة المهندس وسام حابس ومدير إدارة المباني المهندس عبدالعزيز الحارثي خلال جولته عدداً من مدارس البنين والبنات في مكاتب التعليم بالموية.

وقد ملت مبنى مكتب التعليم بالموية (بنين وبنات) و ابتدائية ومتوسطة التحفيظ ، ابتدائية طارق بن زياد ومتوسطة الموية، مدرسة الطفولة المبكرة بالموية ، ثانوية الموية الجديد للبنين والابتدائية الأولى للبنات بالمويه، مدارس نمران المتوسطة و ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم و مجمع أسماء بنت أبي بكر في قطاع مدارس أم الدوم، ومبنى مكتب تعليم الشمال للبنين وللبنات ومدرسة هجرة الشيابين الابتدائية والمتوسطة ، مدرسة تحفيظ القرآن الكريم.

واطلع اللهيبي على الاستعداد للعام الدراسي وشاهد مستوى الجاهزية للعام الدراسي وتجهيزات المباني والاستعدادات للعام الدراسي ومستوى النظافة وأعمال الصيانة

واطلع اللهيبي على آلية توزيع الكتب الدراسية وضمان إيصال المقررات الدراسية لجميع المدارس وفق الإجراءات والاحترازية لضمان سلامة الطلاب والمتبعة تمهيدا لتسليمها للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

بالإضافة لاطلاعه إلى دليل التعليمات والأدلة الاسترشادية من المدارس التي تساعد الطلاب وأولياء أمورهم على فهم جميع ما يتعلق بالتلقي والاستفادة من خدمة التعليم عن بُعد.

وأشار اللهيبي إلى أهمية تكامل أدوار الأسرة والمدرسة لتسهيل الرحلة التعليمية لكل طالب وطالبة وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم من خلال الاستفادة من منصات التعليم (منصة مدرستي) وقناة عين الفضائية، من خلال تعاون الأسرة مع المعلمين والمعلمات.

وقدم اللهيبي شكره وتقديره لمدير مكتب التعليم بالمويه وللمشرف على مدارس قطاع أم الدوم ولمدير مكتب التعليم بالشمال وجميع منسوبيهم وقادة المدارس (بنين وبنات) التي قام بزيارتها وجميع منسوبيها نظير جهودهم الحثيثة لبداية العام الدراسي الجديد مثمنا جهود الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس والمكاتب.