ميسي يخطر #برشلونة بالرحيل عن كامب نو عبر الفاكس

أخطر الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، إدارة النادى برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالونى هذا الصيف.

وقال تقرير نشرته صحيفة “ماركا”الإسبانية، إن ميسي أخبر البارسا عبر الفاكس برغبته فى تفعيل بند داخل عقده يحق له الرحيل لأي وجهة يريدها خلال انتقالات الصيف الحالي.

أضافت الصحيفة أن هذا البند قد انتهى مفعوله منذ شهر 6 الماضي لكن بيئة ميسي تقول أنها قانونيا مازالت تستطيع استخدامه بسبب كورونا.

فيما أشارت إذاعة “كواترو”الإسبانية، إن ليونيل ميسي لن يحضر تدريبات برشلونة بعد الآن، وهو قرار نهائي للنجم الأرجنتينى.

وقالت صحيفة “سبورت”الكتالونية، إن ميسي يريد الرحيل عن صفوف البارسا، بعد الهزيمة التاريخية التي تلقاها برشلونة أمام بايرن ميونخ 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وما نتج عنها من قرارات بالاستغناء عن عدة نجوم أبرزها لويس سواريز الصديق المقرب لـ” البرغوث”.

وكشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة حول الاجتماع الذى جمع بين الهولندى رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد، والأرجنتينى ليونيل ميسي نجم البارسا منذ أيام، وكان أبرز ما تم تسريبه من اجتماع كومان مع ميسي وتناولته وسائل الإعلام، إن النجم الأرجنتينى أخطر كومان بأنه يري نفسه خارج البارسا بعد الإذلال التاريخي أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-8 فى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتخبط الفنى والإدارى الذى يعيشه الفريق منذ فترة طويلة.

ووفقاً لما نشرته إذاعة “كواترو”الإسبانية، إن الاجتماع بين كومان مدرب برشلونة وميسي، شهد على توتر العلاقة بينهما قبل بدء العمل سوياً مع الفريق الكتالونى.

أضافت أن رونالد كومان أخطر ليونيل ميسي النجم الأول في برشلونة، بأن الإمتيازات التي كان يحصل عليها سابقاً مع الفريق إنتهت بعد قدومه للقيادة الفنية، موجهاً رسالة له بأن الأولوية للبلوجرانا الفترة المقبلة.

كما أبلغ مدرب برشلونة ميسي بأن سيطرة اللاعبين على غرف الملابس إنتهت بعد توليته القيادة الفنية للبارسا.

أكملت إن ليونيل ميسي تفاجىء من أسلوب كومان قبل بدء العمل معه داخل الملعب، حيث يراه صارماً وحاداً ويبحث عن السيطرة من أول يوم على الفريق.

كانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن ليونيل ميسي إتخذ قراره النهائى حول مستقبله مع برشلونة، وسيكشف عنه خلال أيام فى بيان رسمى.