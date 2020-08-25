السفارة الأمريكية في الرياض تستأنف مقابلات الطلاب للحصول على تأشيرة الدراسة

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، الثلاثاء، استئنافها المقابلات للطلاب بشكل محدود للحصول على تأشيرة الدراسة التي تشمل الفئات F M G فقط.

وأوضحت السفارة الأمريكية، عبر حسابها على تويتر، أنها ستعطي الأولوية للطلاب الذين سبق لهم إصدار تأشيرات للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الذين اقترب موعد بداية دراستهم.

وأضافت السفارة أنه يمكن للمتقدمين للحصول على تأشيرة الدراسة تقديم طلب موعد طارئ، في حال كان تاريخ السفر المخطط له خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، وأنه يمكن للطلاب الذين لهم نموذج I-20 ساري المفعول، المعروف باسم شهادة الأهلية، والصادر من قبل جامعاتهم، التأهل للحصول على تأشيرة طالب فئة F أو فئة M.