سلاح التعطيش.. إيران تقطع مياه نهر “الزاب الأسفل” للضغط على العراق وبغداد تندد #عاجل

استنكر وزير المياه العراقي، الثلاثاء، قطع إيران لمياه نهر “الزاب الأسفل”، مؤكدا أنها أثرت على مخزون سد “دوكان” في السليمانية.

فيما أكدت وزارة الموارد المائية العراقية أنها رصدت انخفاضاً في مناسيب نهري سيروان والزاب من الجانب الإيراني، بنسبة وصلت إلى 2 متر مكعب في الثانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب، إن “الانخفاض الذي حدث في نهر سيروان في مقدمة سد دربندخان ونهر الزاب الأسفل في مقدمة سد دوكان يعدّ مخالفة وسيتسبب بضرر كبير للعراق خاصة على نهر ديالى، الذي تعتمد عليه محافظة ديالى بالكامل، وكذلك بالنسبة لسد دوكان الذي يعتمد عليه مشروع ري كركوك، إضافة إلى كون المياه المخزونة في سد دوكان تسهم في رفد نهر دجلة أيضاً.

وأضاف ذياب أن الوزارة لمست هذا الانخفاض قبل أربعة أيام تقريباً، وحدث نقص كبير جداً في نهر سيروان من 47 متراً مكعباً في الثانية إلى سبعة أمتار مكعبة في الثانية، والتصاريف في مقدمة سد دوكان في نهر الزاب الأسفل وصلت إلى 2 متر مكعب في الثانية، وهذا يعني تقريباً القطع الكامل للمياه.

كما أكد أن هذا الإجراء أثر بشكل كبير في التخزين المائي لسدي دوكان ودربنديخان، إضافة إلى التأثير المباشر على المواطنين في حوض الأنهر المذكورة.

من جانبه، اتهم عضو لجنة الزراعة في البرلمان العراقي وزير الزراعة السابق، فلاح الزيدان، إيران بممارسة الضغط على الحكومة العراقية من خلال “قطع واردات نهر الزاب بالكامل”، وتعريض “عشرات ألوف المواطنين العراقيين للخطر”.

وقال الزيدان إن “إيران تقوم في كل صيف بخزن الروافد التي تغذي نهر الزاب بالمياه في سدود تم إنشاؤها منذ سنوات وهذا خرق لكل الاتفاقات الثنائية والدولية لحقوق المياه لدول المنبع والمصب”، وفقا لقناة الحرة الأمريكية.

وبحسب الزيدان “في هذه السنة تم قطع الواردات بالكامل مستخدمينها كورقة ضغط سياسي”، مضيفا “أعتقد أنهم يريدون الضغط على الحكومة في موضوع العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية”.

وسيتأثر “عشرات الآلاف من المزارعين، وكذلك مياة الشرب للمواطنين في حوض الزاب”، وفقا للزيدان الذي أضاف أن “واردات نهر دجلة سوف تنخفض مما يؤثر سلبا على حوض نهر دجلة خاصة في وسط وجنوب العراق”.

وتعمد إيران، منذ 3 سنوات على الأقل، إلى خفض تدفق مياه الأنهر المتجهة إلى العراق أو قطعها بالكامل خلال فصل الصيف، وهو ما يتسبب بضرر للمحاصيل الزراعية ونقص في المياه الخام لمحطات التصفية.

وأثار قطع المياه استياء الكثير من العراقيين الذين انتقدوا تصرفات إيران، وربطوها بزيارة الكاظمي للولايات المتحدة التي حصلت بالتزامن مع القطع.