“إعصار لورا” يرفع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 5 أشهر

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها خلال 5 أشهر على خلفية وقف منتجين أمريكيين معظم إنتاج الحقول البحرية في خليج المكسيك في انتظار وصول إعصار “لورا” إلى سواحل البلاد.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي برنت 73 سنتا، أو نحو 1.6% لتسجل مستوى 45.86 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتا ما يعادل 1.7% ليبلغ سعر البرميل 43.35 دولار.

وهذا هو أعلى مستوى إغلاق للخامين القياسيين منذ الـ5 من مارس الماضي، أي قبل يوم على فشل السعودية وروسيا في الاتفاق على خطة جديدة لخفض الإنتاج النفطي وقبل حوالي أسبوع من إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا المستجد جائحة.

وتلقى النفط دعما أيضا بعد أن أكد مسؤولون تجاريون أمريكيون وصينيون مجددا التزام بلديهما باتفاق المرحلة الأولى للتجارة.

وتترقب الأسواق صدور أحدث بيانات بشأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم وعن إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.

ويتوقع محللون أن تسجل مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي خامس هبوط أسبوعي على التوالي.