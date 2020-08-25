اليمن.. الانتقالي الجنوبي يُعلق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عن تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ “اتفاق الرياض”.

ووجه المجلس الانتقالي الجنوبي رسالة رسمية إلى المملكة العربية السعودية بصفتها راعي “اتفاق الرياض”، بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية.

وأكد المجلس الانتقالي في رسالته تعليق مشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ الاتفاق، منوها إلى أن قرار التعليق جاء للأسباب الآتية:

1 – استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين،

2 – استمرار عمليات التحشيد العسكري باتجاه الجنوب

3 – عدم رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى الذين بذلوا

4 – عدم صرف المعاشات والمرتبات الشهرية لأشهر عدة، لا سيما مخصصات القطاعات العسكرية والأمنية، وتسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وكذلك موظفي القطاع المدني وفي مقدمتهم المعلمين.

5 – استمرار القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في استهداف المدنيين بمحافظة شبوة ووادي حضرموت والمهرة، بالتصفيات الجسدية، والقمع والاعتقالات والإخفاء القسري والتعذيب داخل السجون على حد قولهم.

6 – انهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب، وعدم إيجاد أية معالجات حقيقية تلامس احتياجات المواطن.

7 – استمرار انهيار العملة، وعدم توفير سيولة نقدية في محافظات الجنوب، وتضخم أسعار السلع والخدمات، وما ترتب على ذلك من انعكاسات مأساوية على كاهل المواطن.