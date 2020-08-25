الكويت.. فضيحة تسريبات وثائق تهزّ القطاع النفطي

كشفت تقارير وسائل إعلام كويتية، الأربعاء، عن أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة باشرت تشكيل لجان تحقيق عاجلة، للتحقيق في فضيحة، إثر اكتشاف قيام عدد كبير من المهندسين والفنيين بتسريب وثائق رسمية حساسة، وبعضها سرّية، إلى مواقع عالمية على الشبكة العنكبوتية، ترعى مبادرات تبادل المعلومات والخبرات (Knowledge Sharing)، من شأنها أن تكبِّد القطاع خسائر مالية جسيمة

وأفادت التقارير أن الوثائق المسربة تحتوي على معلومات مهمة حول القطاع والمشاريع، غير مسموح تبادلها والاطلاع على تفاصيلها، وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وقالت التقارير إن بعض الملفات المسرّبة سرّية للغاية ومرتبطة بتفاصيل عقود وبيانات مهمة وتفصيلية عن مرافق ومنشآت واحتياجات الشركات النفطية.

وأضافت: إن كانت هذه التسريبات قد حصلت بحسن نية، بهدف مشاركة المعلومات مع الغير، فإنها لن تعفي مرتكبيها من العقوبات المنتظرة؛ لكونها لم تُنتزع عنها صفة السرّية.