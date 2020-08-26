بعد ركود السوق.. تجار السيارات يطالبون بمنع الأفراد من استيرادها

طالب تجار السيارات في الرياض، بتخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على المركبات المباعة من 15 إلى 5%.

وقال عدد من أصحاب معارض السيارات في حي النسيم بالرياض إن السوق أصيب بالشلل بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وأن الفارق الذي سيدفعه المشتري لشراء سيارة جديدة يمكنه من شراء سيارة مستعملة، وهو ما يؤدي لإحجام الكثيرين عن شراء سيارات جديدة أو مستعملة بحالة جيدة، وهناك مَن يتجه للاستيراد.

واقترح التجار تخفيض نسبة الضريبة إلى 5%، مؤكدين أن هذا سيساهم بشكل كبير في إنعاش السوق مرة أخرى، أو منع الأفراد من استيراد السيارات واقتصار ذلك على المعارض فقط.