الـ”فولو جريمة”.. متابعة مجموعات الأسلحة على “التليجرام” يضعك تحت طائلة “دعم الإرهاب”

حذّر استشاري قانوني من متابعة المجموعات المتخصصة في بيع الأسلحة عبر تطبيق “التلجرام”، مشيراً إلى أن العقوبات تصل إلى السجن مدة 10 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال حال ثبت أن هذه المجموعات داعمة للإرهاب.

وقال المستشار القانوني هشام الفرج إن المسؤولية القانونية تختلف باختلاف الفعل الذي يقوم به المضافون، فلو كان الشخص مضافاً بناءاً على طلبه وعلمه بنشاط المجموعة وبهدف شراء الممنوعات فيعاقب بنفس عقوبة مؤسسها والتي تصل للسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال؛ وينقص الحد الأعلى للعقوبة في حال عدم حصول الجريمة.

وأضاف الفرج أن الشخص إذا أضيف في هذه المجموعة دون علمه أو أضيف بناءً على طلبه وبادر بالتبليغ عنها قبل العلم بها من قِبل الجهات الرسمية أو كان بلاغه سبباً في القبض على باقي المجرمين فيجوز للقضاء إعفاءه من العقوبة وذلك وفقاً للمواد (9و10و11) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وكان قد انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “التلجرام” عدد من المجموعات التي يتم من خلالها عرض أنواع متعددة من الأسلحة والذخائر تصل أسعارها إلى آلاف الريالات يومياً، وتقوم بإضافة آلاف الأشخاص بشكل عشوائي أو دعوتهم لها عبر المجموعات الأخرى.