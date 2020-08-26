أسعار النفط ترتفع بفضل خفض الإنتاج الأميركي

ارتفعت أسعار خام برنت الأربعاء 26 أغسطس بدعم من وقف منتجين أميركيين معظم الإنتاج البحري من خليج المكسيك قبل الإعصار لورا وتفاؤل إزاء محادثات التجارة الصينية الأميركية.

لكن المكاسب كانت محدودة بفعل تجدد المخاوف حيال جائحة فيروس كورونا التي قلصت الطلب على الوقود بعد تقارير عن إصابة متعافين في أوروبا وآسيا بكوفيد-19 من جديد ما آثار مخاوف إزاء المناعة مستقبلا.

هذا وأضافت العقود الآجلة لبرنت عشرة سنتات أو 0.2% إلى 45.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش، في حين فقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات ما يعادل 0.1% إلى 43.30 دولار للبرميل. وأغلق الخامان يوم الثلاثاء عند أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وأمس الثلاثاء، تأهب قطاع الطاقة في الولايات المتحدة لإعصار قوي وأخلى المنتجون 310 منشأة بحرية وتوقف إنتاج 1.56 مليون برميل يوميا من الخام يمثل 84% من الإنتاج البحري في خليج المكسيك، قريبا من التوقف الذي سببه الاعصار كاترينا قبل 15 عاما وبلغ 90%.

كما لقيت الأسعار المزيد من الدعم من بيانات معهد البترول الأميركي التي أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي. وتصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الاحصاية لوزارةالطاقة، بيانات المخزونات الرسمية اليوم الأربعاء.

ولكن الضغوط النزولية استمرت جراء مخاوف حيال الطلب بعدما أظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين الأميركيين هوت لأقل مستوى في أكثر من ستة أعوام نتيجة مخاوف من خسارة وظائف بسبب كورونا.