إغلاق 134 محلا مخالفا و15 ورشة في جدة

أكدت البلدية إغلاق 149 محلاً تجاريًّا في جدة متنوعة الأنشطة لمخالفتها الانظمة والتعليمات البلدية، من بينها 15 ورشة.

وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني إنه تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحلات التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية. مبينًا أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة.

وأكد “الزهراني” حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص.