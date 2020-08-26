برشلونة لـ”ميسي”: بإمكانك الرحيل لو دفعت 700 مليون يورو

رد برشلونة على الفاكس الذي أرسله نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويطالب فيه بالرحيل عن “البلوغرانا”، بفاكس آخر يطلب فيه النادي إلى اللاعب أن يعتزل في البرسا.

كشفت مصادر من النادي الكاتالوني، أن برشلونة اقترح في فاكس الرد على النجم الأرجنتيني أن يقود بـ”عزيمة وتطلعات جديدة” المشروع الرياضي الجديد “مثلما فعل دائماً”، وأن يختتم مسيرته في كامب نو.

كما ذكر “البلوغرانا” قائد الفريق بالبند الذي يسمح له بطلب الرحيل، لكن قبل 10 يونيو الماضي، وبالتالي فإن هناك عام متبقي في العقد بينهما، والذي يتضمن شرطاً جزائياً قيمته 700 مليون يورو.