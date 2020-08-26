اجتماع حضوري اليوم.. وزراء دفاع أوروبا يقفون ضد قرصنة إردوغان

لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا، يجتمع اليوم وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، في العاصمة الألمانية برلين، لمناقشة عدد من القضايا، على رأسها القرصنة التركية في منطقة شرق المتوسط، وفي ليبيا.

وحذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس الثلاثاء، من أن الوضع بين تركيا واليونان في شرق المتوسط قد تطور إلى “لعب بالنار”.

وخلال جلستي عمل وغداء عمل، يعتزم وزراء الدفاع مناقشة البوصلة الاستراتيجية المخططة للاتحاد الأوروبي من بين أمور أخرى، التي سيُجرى استهلالها بتحليل للتهديدات.

وتهدف البوصلة (بحسب وكالة الأنباء الألمانية)، إلى صياغة أهداف السياسة الأمنية والاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، وجعل التكتل أكثر استجابة وقدرة على العمل في هذا المجال.

ومن المرجح أيضُا مناقشة الوضع في مالي بعد الانقلاب العسكري الذي حدث الأسبوع الماضي خلال الاجتماع غير الرسمي، الذي لن يسفر عن قرارات.