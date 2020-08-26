بومبيو يصل الإمارات بعد زيارة للبحرين تناولت الاستقرار الإقليمي

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى الإمارات، اليوم الأربعاء، بعد زيارة للبحرين بحث خلالها الاستقرار الإقليمي ووحدة الخليج، في إطار جولة له بالشرق الأوسط.

وقال بومبيو في البحرين مساء أمس الثلاثاء، إن من الضروري الاستفادة من زخم الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بشأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والذي تم الإعلان عنه في 13 أغسطس.

وكتب على تويتر بعد اجتماعه مع ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة يقول “ناقشنا أهمية تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين لا سيما أهمية وحدة الخليج ومواجهة نفوذ إيران الخبيث في المنطقة”.

وقالت إسرائيل والولايات المتحدة إنهما تدعوان المزيد من الدول العربية إلى السير على خطى الإمارات. وتحدث وزير المخابرات الإسرائيلي عن البحرين بوصفها مرشحا محتملا لاتخاذ الخطوة.

وذكر بومبيو أنه التقى أيضا بملك البحرين، واستهل بومبيو جولته بزيارة إسرائيل ثم السودان.